【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米中央軍は７日、イランの軍事施設を攻撃したと発表した。米海軍のミサイル駆逐艦３隻がホルムズ海峡からオマーン湾に向かう際にイランに攻撃され、報復措置だとしている。戦闘終結に向けて米国が提示した合意案をイランが検討する中、双方による攻撃の応酬が続いている。中央軍によると、米海軍の３隻に対し、イランがミサイルや無人機（ドローン）を発射し、小型船を接近させた。