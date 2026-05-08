3人組バンド「Mrs.GREENAPPLE」が8日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。メンバーの若井滉斗（29）が、中学の同級生でボーカル・大森元貴（29）について語った。いまや国民的バンドとなった「Mrs.GREENAPPLE」。同番組では、観客が200人ほどというデビュー直後のステージ写真が紹介された。当時との心境の変化について、大森は「こうなることをめがけてというか、夢見てやってたわけなので」といい、