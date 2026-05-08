熱海の海鮮エンターテインメント食堂「熱海銀座おさかな食堂」は4月27日〜5月6日、「熱海だいだいサクラマス解禁!」を7店舗にて開催する。「熱海だいだいサクラマス解禁!」同イベントは、熱海特産の柑橘「だいだい」を餌に育てているブランド魚「熱海だいだいサクラマス」をゴールデンウィーク限定のメニューを提供する。「サクラマスてっぺん丼」(2,728円)は、「熱海だいだいサクラマス」とマグロをメインとした丼。頂上には、か