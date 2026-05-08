ココロオドルは4月28日、横浜駅西口の商業施設「ハマボール イアス」1階に、「大衆酒場 また会いにゆきます。 横浜店」と「Miss pretty woman 横浜店」の2店舗を同時グランドオープンした。「また会いにゆきます。」外観「大衆酒場 また会いにゆきます。」は、新宿・渋谷で予約困難な人気を誇る酒場。昭和レトロな落ち着きと現代的なセンスが融合した「ネオ大衆酒場」で、ライブ感のある鉄板料理や、串スタイルの天ぷらが楽しめる