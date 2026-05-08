まちづくり小浜が運営する道の駅「若狭おばま」(福井県小浜市)は4月29日、地域の伝統食を使用したオリジナル弁当「若狭おばま醤油干し飯」を発売した。若狭おばま醤油干し飯。左から「穴子8切」「穴子6切」「三種」同商品は、文化庁の「100年フード」にも認定されている「若狭おばま醤油干し」を主役にした同施設初となる醤油干し特化型のお弁当。鯖寿司の名店「若狭三蔵」と連携し、地元の魚屋が同商品用に調整したこだわりの醤油