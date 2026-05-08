乃が美ホールディングスは4月29日、ウルトラマンとのコラボ第3弾として、バルタン星人をテーマにした「焙煎ライ麦カフェオレ『生』食パン」を、高級「生」食パン専門店『乃が美』で発売した。焙煎ライ麦カフェオレ『生』食パン今回のコンセプトは「宇宙規模の旨みと香り」。看板商品「創業乃が美」の生地に、香ばしい焙煎ライ麦全粒粉とコクのある黒糖を加え、中にはやさしい甘みのカフェオレクリームを巻き込んだ。トーストするこ