淡路観光開発公社は4月25日から、島内64店舗の飲食・宿泊施設が参加する恒例イベント「淡路島の生しらす」を開始した。11月末までの期間限定で実施する。道の駅あわじ海鮮丼屋の生しらす丼今年で16年目を迎える同プロジェクトは、累計販売数800万食を突破する人気企画。明石海峡大橋にほど近い「道の駅あわじ」では、特製醤油で味わう「えびす丸」の生しらす丼(1,000円)や、2階レストラン「海峡楼」の洋風に盛り付けられた華やかな