村の駅が運営する「道の駅伊豆月ケ瀬」(静岡県伊豆市)は、2026年のゴールデンウィークに合わせ、伊豆の味覚を楽しめる2つの特別企画を開始した。月ケ瀬 清流の恵み蕎麦「月ケ瀬テラスキッチン」では、3〜4人前相当のデカ盛りグルメ企画を開催している。天城軍鶏やあまご、駿河湾の桜えびなど、伊豆の"山・川・海"の恵みを1kg以上のボリュームで盛り込んだ「清流の恵み蕎麦」(3,980円)や、あまごと駿河湾のしらす・桜えびを含む全10