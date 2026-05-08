レアルのバルベルデとチュアメニが衝突スペイン1部レアル・マドリードに激震が走っている。ウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデとフランス代表MFオーレリアン・チュアメニの2人が練習で衝突。チュアメニに殴られて頭部裂傷を追ったバルベルデが病院に搬送される事態へと発展し、クラブは2人への懲戒手続きを開始した。最初に両者の対立を報じたのはスペイン紙「マルカ」だ。現地時間5月6日に行われた練習で、激しいタック