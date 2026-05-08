見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」（第30回）が8日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）の秘密が明らかになり、りん（見上）や直美（上坂）が思わず絶句すると、ネット上には「衝撃の事実!!」「一気に好きになった！」「1枚も2枚も上手」といった反響が寄せられた。【写真】青いナース服を着たりん（見上愛）たちが