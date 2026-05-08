ペドロ・アルモドバル製作、オリベル・ラシェ脚本・監督による映画『シラート』（6月5日公開）より、砂漠の真ん中で人間の極限が試される本予告映像が解禁された。【動画】“『マッドマックス』越えの衝撃体験”の声『シラート』本予告砂漠で行われるレイブパーティに参加したまま失踪した娘を探すため、父ルイスと息子エステバンは、モロッコの山岳地帯から砂漠の奥深くへと車を走らせる。行き着いたのは、現実と幻覚が混濁