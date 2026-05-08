日本テレビ系「笑点」を特集する「笑点６０周年特別展」（１９日まで）が８日、東京・京王百貨店新宿店で開幕し、同番組の出演者で落語家の三遊亭好楽、春風亭昇太、林家たい平、桂宮治が開会セレモニーに出席した。１９６６年からスタートした同番組の歴史を振り返るパネルや出演者の着物など、番組ゆかりの品約２００点が展示されてる。たい平は報道陣から来てほしい人を問われると、「５代目円楽師匠、桂歌丸師匠、６代目円