兵庫県競馬組合は８日、通信機器の不適切な使用が認められた騎手７人について、処分委員会を開催し、行政手続法に規定する手続きを経て、騎乗停止６０日の処分を行ったと発表した。処分を受ける騎手は、石堂響騎手、大柿一真騎手、大山龍太郎騎手、鴨宮祥行騎手、高橋愛叶騎手、中田貴士騎手、長谷部駿弥騎手の７人で、処分内容は、今年５月８日〜９月２５日（兵庫県競馬組合の競馬非開催日を除く）まで騎乗停止６０日とするも