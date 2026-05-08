スターバックスから、イチゴのごろっとした果肉感と、つぶつぶチョコレートのコクという、異なる魅力を楽しめる2種のイチゴビバレッジが登場。気分に合わせて選べる「ごろっと イチゴ ミルク」と「イチゴ チョコレート フラペチーノ」が発売されます☆ スターバックス「ごろっと イチゴ ミルク／イチゴ チョコレート フラペチーノ」 販売期間：2026年5月11日（月）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合が