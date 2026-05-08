5月10日は母の日。母の日といえばカーネーションだが、兄弟姉妹が多い場合、一緒に贈ったり、別の花にしているのだろうか。フラワーギフトの大手、花キューピットに話を聞いてみた。 【写真】花と一緒にギフト送るこことも多いようです カーネーション以外の花の売り上げはどうなのだろうか。「やはり花キューピットでは圧倒的にカーネーションが人気となっておりま