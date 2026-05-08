佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の8日の天気をお伝えします。「ゴーヤーの日」 5月8日は、語呂合わせから“ゴーヤーの日”です。実はゴーヤーにはビタミンCがたっぷり含まれていて、夏バテ対策に良いといわれています。また、苦味成分は食欲増進に効果的で、暑くなり始めるこの時期にぴったりな食べ物です。気象庁が発表した1か月予報では、この先も高温