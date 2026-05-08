この先2週間は、本州付近を中心に高気圧に覆われる日が多く、東北から九州は晴れる日が続くでしょう。気温もぐんぐん上がり、東京や名古屋は最高気温が30℃くらいまで上がる日もありそうです。まだ身体が暑さに慣れていない時期のため、こまめな水分補給や服装選びに注意が必要です。一方、沖縄や奄美は梅雨空が続くでしょう。本州は晴れ間が多い5月9日(土)〜15日(金)は、本州付近は晴れ間の多い一週間となる見込みです。9日(土)〜