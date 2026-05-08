記事ポイント北海道内の高速道路全線が定額乗り降り自由、通常プランより4日間で3,000円お得普通車4日間7,700円〜8日間15,400円、軽自動車等4日間6,200円〜8日間12,300円の日数別料金設定ETCマイレージポイント15%追加・優待特典・クオカード2,000円分が当たるアンケートも実施 北海道をレンタカーでめぐる旅行者に、高速道路代をまとめてお得にする新プランが登場します。NEXCO東日本北海道支社と北海道地区レンタカー協会連