記事ポイント累計65万人の自己分析データ（特許取得済み）と生成AIによる企業研究データを掛け合わせ、応募企業ごとに最適化された志望動機・自己PR・ガクチカ・職務経歴を自動生成します新卒・中途それぞれに対応した応募書類テキストを網羅し、作成・提出済みのESを一元管理できる「ES履歴」機能も強化されます新規登録で500ポイントを無料付与、SNSシェアや友達招待でポイントを追加取得でき、追加費用なしで自動生成機能を継続