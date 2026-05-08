セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』プラチナムザッカフェイス型バッグFUNNY Ver.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』プラチナムザッカフェイス型バッグFUNNY Ver. 登場時期：2026年4月10日より順次サイズ：全長約25×10×35cm種類：全2種（スーン、フフン）投入店舗