中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月8日】中国商務部の報道官は7日、欧州連合（EU）が具体的な根拠を示さず中国を「高リスク国」に指定し、中国製インバーターを使用するプロジェクトへの資金提供を禁止するとの報道を巡り、中国に汚名を着せる行為で、中国製品に対する不公正かつ差別的な扱いであるとして、中国は受け入れを拒否し、断固反対すると表明した。報道官は次のように述べた。EUが中国を「高リ