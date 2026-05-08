記事ポイント青山レナセルクリニックが順天堂大学大学院医学研究科と共同研究契約を締結真皮線維芽細胞と幹細胞を同時移植する「W移植治療」の科学的エビデンス構築へ研究責任者は2001年に世界初で間葉系幹細胞を発見した研究チームの水野博司主任教授 肌のハリや弾力を取り戻す再生医療に、また新たな一歩が踏み出されます。東京・北青山を拠点とする再生医療専門施設の青山レナセルクリニックが、順天堂大学大学院医学研究