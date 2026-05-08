味の素AGFは、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボした『「ブレンディ」ポーション』の体験型ポップアップイベント『ポムポムポーションCafe』を、21日から24日まで、六本木ヒルズカフェにて事前予約制で4日間限定開催する。【写真】ポムポムプリンと一緒に撮れるフォトスポット『「ブレンディ」ポーション』は、素材のおいしさをぎゅっと凝縮した個包装タイプの希釈飲料で、ミルクや水で割るだけで簡単にコ