今年も例年以上の猛暑が予想されるなか、「ひんやり」フードが集結です。都内の百貨店では、例年より1週間早く、猛暑を乗り切ろうというフェアが開かれ見た目でも味わいでも「涼しさ」を感じられる菓子や麺類などおよそ100種類が登場しています。冷やして食べるレモンのモンブランや、フルーツゼリーのほか、老舗日本料理店が手がけるそうめん、沖縄県産のもずくを使った冷麺などひんやりフードが並びます。大丸東京店食品担当