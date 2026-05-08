中東情勢の緊迫化が続くなか、納豆の値上げが相次ぎます。タカノフーズは、6月1日から「おかめ納豆」など納豆の全商品を15％値上げする見通しです。流通関係者によりますと、小売店などに対し、原材料やエネルギーなどのコストが高騰するなか、やむを得ず価格改定を実施するとの通知があったということです。納豆をめぐっては、ミツカンも6月から全商品にあたる19品目について、大豆やトレーなどの価格上昇を受け、最大20％値上げ