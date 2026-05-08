2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。社会部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/06/16）。【もはや別人…】チンパンジーに襲われる前の「笑顔が美しい彼女」→顔も手足も失った「事故直後」＊＊＊「彼が…彼女を…食べ始めた…」。2009年、テレビにも出ていたチンパンジーが飼い主の友人女性を12分間にわたって襲撃する事件が発生。女性は両手や顔のほとんどを失う事態に…。いっ