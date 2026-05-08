７日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、あゆみ（木南晴夏）の浮気を疑う渉（中村俊介）が、あゆみを食事に誘い、豪華なバラの花束をプレゼント。そのバラを飾る場所について、ネットでは考察が広がった。あゆみの浮気を疑う渉は、こっそりあゆみにＧＰＳをしかけ居場所をチェック。ある日、カフェにいることが分かり、愛人であゆみの友人でもある舞（佐津川愛美）に、その場所に行くように依頼。