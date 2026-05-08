7つの踏切を消すのに1600億円⁉ いったいなぜ東京都は2025年10月28日、西武新宿線の中井駅から野方駅付近で進めている連続立体交差事業について、事業費を約1635億円に引き上げ、完了時期を2033年度まで7年延長すると発表しました。【もうすぐ廃止の予定】山手線に唯一残る踏切はこちらこの事業は、約2.4kmの区間を地下化して7か所の踏切を廃止する計画で、当初は2020年度までに約726億円で終わる予定でした。ですが現在