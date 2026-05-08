犬が嬉しそうな顔をしているときの心理3つ 1.喜びや楽しさを感じている 犬が嬉しそうな表情をしているときの心理としてまず考えられるのが、喜びや楽しさです。 犬が大きく目を開いてキラキラと輝かせていたり、口角を上げたり、口を軽く開いていたりすると、まるで笑顔のように見えますよね。 そのような顔をしているとき、多くの場合犬は「嬉しい！」「楽しい♪」といったポジティブな感情を持っていると考えら