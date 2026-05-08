森永乳業の阿部文明フェロー（元常務執行役員研究本部長）は、令和8年春の紫綬褒章を受章した。ビフィズス菌生菌末および濃縮菌体の製造技術と応用製品の開発に関する業績が評価された。ビフィズス菌は酸素に弱く、特にヒト由来菌は乾燥粉末での安定保存が難しいため、育児用ミルクやサプリメントへの応用に課題があった。阿部氏は培養条件や凍結乾燥技術の研究を進め、高菌数かつ常温で保存安定性に優れた生菌末と高活性の濃