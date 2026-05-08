コムドットが総合プロデュースを務めるライブイベント『Creator Dream Fes 2026 ~produced by Com.~』（以下、『CDF2026』）の追加出演クリエイターとして、ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-の参加が決定した。 （関連：【動画あり】コムドットとESPOIR TRIBEの『CDF2026』出演報告動画） 『CDF2026』は、ABEMAが7月30日に東京ドームで開催する大型ライブイベント。地元の幼馴染5人で結成され