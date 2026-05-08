イングランドの名門が、日本期待の22歳に熱視線を送っているようだ。英国メディア『TEAMtalk』は、マンチェスター・ユナイテッド がNECに所属する日本代表MF佐野航大の獲得に関心を示していると報じた。同メディアは、「マンチェスター・ユナイテッドがヨーロッパで最も注目されているミッドフィルダーのひとりの獲得に動く」と題した記事を掲載。「獲得を狙うクラブのリストに佐野航大が加わった」と伝えている。記事によれ