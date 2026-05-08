日本人監督、いったいどうしたんだ――。まさかの黒星発進となったU-17中国代表と、その日本人指揮官に母国メディアから痛烈な批判が浴びせられている。韓国メディア『SPOTV news』がその内情を詳しく報じた。サウジアラビアのジッダで開催されているU-17アジアカップ。グループＢの初戦で、中国は格下と見られていたインドネシアに０−１でまさかの敗北を喫した。今大会は、今年11月にカタールで開かれるU-17ワールドカッ