桑田氏は巨人の18番を背負うなど長くチームを支えた（C）産経新聞社巨人のエース左腕としてチームを支えた高橋尚成氏が現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏のYouTubeチャンネルに出演。5月6日に「【最終話】『桑田真澄の凄さとは…』“ある二人が入団した時の衝撃”巨人の飲み会事情は？当時の巨人軍投手事情について語る！」と題した動画で当時のチーム事