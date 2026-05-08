有名な観光地やテーマパークへの旅行。それで残るのは最高の思い出、映える写真─。10代から80代の男女1000人に聞いた、「行ってよかった」観光地・テーマパークは？【結果一覧】「行ってよかった」観光地ランキング、圧倒的1位は“時間が足りない”非日常“近場の別世界”から“世界遺産の宝庫”まで10位から発表！10位鎌倉古都の情緒と湘南の海が同居する、首都圏屈指の観光地。神社仏閣と食べ歩きグルメ、どちらも楽し