ホテル三日月はきょうから、推し活特化型サービスを展開する「Oshicoco」社と共同で、推しのぬいぐるみと宿泊体験を楽しむ新たなコンセプトの宿泊プラン「ぬい狂いホカンス」を販売した。【場面カット】ホテル三日月で一体何が…？過去放送の『有吉の壁』「ぬいも大切なお客様」という発想のもと、「お客様とその“推しのぬいぐるみ”が共に主役となる宿泊体験をご提供します」と説明。館内各所に設置されたフォトスポットや演