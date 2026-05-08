東京都の小池百合子知事2028年ロサンゼルス五輪の都市型スポーツなどの予選大会「五輪Qシリーズ」開催地に東京が決まったことを受け、東京都の小池百合子知事は8日、「大変光栄に思う。（Qシリーズは）アーバンスポーツと親和性の高いユースカルチャーと一体となって、東京の魅力が世界に発信される絶好の機会となる」とのコメントを出した。