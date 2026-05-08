ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が8日、「シスメックススケートチーム」のインスタグラムを更新。引退会見に向け、感謝の気持ちを直筆でつづった。「いつも応援してくださる皆さまへ」と書き出し、「これまで温かく見守ってくださった皆さまに心から感謝申し上げます。皆さまの応援が私の競技人生を支える大きな力になりました。嬉しい時も悔しい時も、変わらず寄り