元日本テレビのフリーアナウンサー宮崎宣子（46）が8日までにインスタグラムを更新。長かった髪をバッサリ切ってイメチェンした近影を公開した。宮崎は「ばっさり30センチ？40センチ？は切りました3年ぶり？のショートボブ」と新ヘアスタイルを披露。「恐らく一生、もうあのロングにはしないと思う」とした。ロングヘアを続けてきた理由については「子供を産んでから髪の毛の手入れがロングの方が実は楽でした」といい、「ここま