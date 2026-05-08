元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が8日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。6日に磐越道で発生した、高校生1人が死亡したマイクロバス事故をめぐり、亡くなった男子生徒の通う北越高校と、マイクロバスを手配した蒲原鉄道の主張が食い違っていることについて、「学校側も責任を持ってちゃんと発注したのかというのはすごく疑問ですね」と指摘した。事故は