歌手コ・ウリムが、妻で元フィギュアスケート選手のキム・ヨナへの深い愛情と、結婚前後の正直な心境を明かした。去る5月7日、コメディアンのキム・ジュノのYouTubeチャンネルに出演したコ・ウリムは、“フィギュア女王”ではない人としてのキム・ヨナの意外な魅力を語った。【画像】キム・ヨナ、夫と甘々キス結婚からわずか1年で入隊することになったコ・ウリムに対し、キム・ジュノは「もはや結婚詐欺に近いのではないか」と冗談