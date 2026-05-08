RIIZE・アントンの実父で音楽プロデューサーのユンサンが、長男アントンに続き、次男もアイドルを目指していることを明らかにした。ユンサンは、5月7日に韓国で放送されたバラエティ番組『屋根裏部屋の問題児たち』（KBS 2TV）に出演し、多彩なトークを繰り広げた。【写真】アントン、日本のコンビニで見せた“彼氏感”番組でユンサンは、ボーイズグループRIIZEのメンバーとして活動中の長男アントンの話題に触れた。彼は「最初は