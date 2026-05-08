俳優チョン・ミョンファンさんがこの世を去って1年が経った。チョン・ミョンファンさんは2025年5月8日、心筋梗塞で亡くなった。享年64。【画像】整形失敗で“うつ”…この世去った韓国女優故人は安養（アニャン）芸術高校卒業後、1986年にMBC第18期公開採用タレントとしてデビュー。1991年にはMBC演技大賞・男性新人賞を受賞し、その名を広く知られるようになると、イ・ジェリョン、パク・サンウォンといった同期の俳優たちととも