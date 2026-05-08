ボーイズグループSF9のZUHOことペク・ジュホが、入隊する。所属事務所のHAEWADALエンターテインメントは5月8日、ペク・ジュホの現役入隊を発表した。【写真】「そんな理由で？」兵役免除された韓国スター20人これについてペク・ジュホは、「さまざまな活動を続けてきたため、少し遅れて入隊することになったが、その分さらに誠実に国防の義務を果たして戻ってきたい」とし、「除隊後も歌手・俳優として活発な活動を続ける予定で、