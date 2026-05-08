俳優パク・ボゴムが、映画『刀：コドゥマクハンの剣』（原題）で高句麗の武士に変身した。去る5月7日、映画『刀：コドゥマクハンの剣』側は、グローバルティザーイメージを公開した。【写真】“11歳差”パク・ボゴム&IVE・ウォニョンの2SHOT同作は、高句麗滅亡直後、記憶を失い奴隷となったある男が、伝説の剣を懸けた剣闘に身を投じることで繰り広げられる“ブロックバスターアクション時代劇”だ。韓国で来る2027年の公開を