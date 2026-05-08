松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は5月13日15時から、「国産雪国育ちうまトマロースかつ」を販売する。価格は単品890円、定食1,090円（各税込）。■松屋の“うまトマソース”と国産ロースかつがコラボ牛丼チェーン「松屋」で不動の人気を誇る「うまトマハンバーグ」でおなじみの、にんにくがガツンと効いた特製“うまトマソース”。今回は、その人気ソースと、北の大地で育まれた「国産雪国育ちロースかつ」を組み合