【モデルプレス＝2026/05/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加し、現在は11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」として活動する瀬乃真帆子が5月7日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「美人度増した」美デコルテ際立つニットワンピ姿でイメチェン◆ 瀬乃真帆子、ボブ