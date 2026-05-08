セブン‐イレブン･ジャパンは、1974年5月の国内営業開始を記念した「創業感謝祭」を実施する。人気商品を価格据え置きで従来品比50%以上増量した「感謝盛り」シリーズを展開。第1弾を5月12日から、第2弾を5月19日から順次発売する。【画像を見る】50％以上増量になる12品をすべて画像で見る「感謝盛り」は、人気商品12品を対象に、チャーハンや具材、麺、スイーツなどを増量したボリューム感が特徴。おにぎり、弁当、麺、パン、ス