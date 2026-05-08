【「GOODSMILE ONLINE SHOP（旧ショップ ）」】 6月3日12時 閉鎖 グッドスマイルカンパニーは、「GOODSMILE ONLINE SHOP（旧ショップ ）」について、6月3日12時をもって閉鎖することを発表した。 今回同社公式サイトにて本内容を発表しており、旧サイトにて登録した個人情報は、法令に基づき保管が必要な情報を除き、サイト閉鎖とともに適切に消去する旨を伝えている。 また旧シ