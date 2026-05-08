日本相撲協会は８日、東京・両国国技館で取組編成会議を開いた。横綱・大の里（二所ノ関）と大関・安青錦（安治川）はケガのため休場となり、初日の結びは横綱・豊昇龍（立浪）と西小結・高安（田子ノ浦）との一番が組まれた。過去の対戦は豊昇龍の７勝１０敗だが、直近は５連勝。苦手意識は払拭できたようで、前に出る相撲でスタートダッシュを決めたい。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は成長著しい東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）